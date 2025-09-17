Violenza sessuale di gruppo e tentata rapina in piazza | tre arresti
Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri di Gubbio con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e tentata rapina in concorso. L'episodio è avvenuto all’inizio di settembre in piazza 40 Martiri, nel centro storico di Gubbio.I militari hanno eseguito l’ordinanza di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
