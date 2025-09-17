Violenza in ospedale | minaccia di morte il personale sanitario e dà un calcio all’infermiera

Pontedera, 17 settembre 2025 – Era stato portato in ospedale perché in “evidente stato di alterazione psicofisica”. Poi ha iniziato a minacciare di morte i sanitari sferrando infine un calcio a un'infermiera oltre che ad attrezzatura sanitaria. L'uomo, 30 anni, disoccupato e sottoposto alla libertà vigilata, è stato quindi arrestato dai carabinieri per danneggiamento e lesioni a personale sanitario. È accaduto il 15 settembre scorso a Pontedera. Da quanto ricostruito dall'Arma, i militari sono intervenuti perché il trentenne avrebbe infastidito alcuni passanti in strada. Viste le condizioni dell'uomo, i carabinieri hanno richiesto "l'intervento del personale medico che lo ha trasportato al pronto soccorso di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

