Violenza in centro storico un uomo ferito alla testa durante una lite in strada
Una lite tra stranieri, scoppiata in via Gambino nella tarda mattinata di oggi, è degenerata nel ferimento di una delle due persone coinvolte, che avrebbe riportato una lesione alla testa dopo aver ricevuto un fendente con un'arma bianca, forse un coltello o un bastone. L'aggressore sarebbe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: violenza - centro
Violenza sessuale a Vignola: 30enne aggredita in centro mentre rientrava a casa, indagini in corso
Violenza sessuale in pieno centro, il caso scuote l’Italia: stava tornando a casa
Violenza sessuale in pieno centro: 30enne aggredita mentre rientrava a casa
La destra accusa il centro sinistra di fomentare la violenza. Dovrebbero solo sciacquarsi la bocca, #Meloni per prima! - facebook.com Vai su Facebook
Violenza in centro storico, un uomo ferito alla testa durante una lite in strada; Genova: accoltellato un uomo nel centro storico; Violenza sul Corso, un testimone: Uomo picchiato e preso a calci in faccia.
Genova, accoltellato un uomo in via Prè - La dinamica dell’accoltellamento in via Prè Ancora un episodio di violenza scuote il centro storico di Genova. Secondo ligurianotizie.it
Genova: accoltellato un uomo nel centro storico - Ancora un episodio di violenza in via Prè, una delle strade più problematiche del centro storico genovese. Da telenord.it