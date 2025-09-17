Violenza giovanile CNDDU | emergenza educativa che richiede più responsabilità

L’aumento della violenza giovanile è un’emergenza che non possiamo ignorare. I dati ISTAT rivelano un disagio profondo, fatto di bullismo e solitudine. È necessario un intervento educativo forte, che coinvolga scuola e famiglie per promuovere l’empatia e la responsabilità condivisa. Ecco il comunicato stampa CNDDU. Urgente intervento educativo: come trasformare la violenza giovanile in opportunità . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it