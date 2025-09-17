Violenza digitale l’altra faccia del patriarcato online

Dalla chiusura di “Mia Moglie” e Phica, all’urgenza di una risposta istituzionale e culturale. Nelle ultime settimane la cronaca ha riportato in primo piano una delle forme più insidiose di violenza contemporanea: quella digitale. La chiusura del portale Phica, attivo dal 2005, e del gruppo facebook “Mia Moglie” ha segnato uno spartiacque. Non si tratta di episodi isolati, ma del segnale di un fenomeno che affonda le radici in un contesto sociale dove sessismo e patriarcato trovano terreno fertile anche online. Phica consentiva lo scambio di immagini e commenti su donne, spesso figure note, accompagnati da insulti sessisti e volgarità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

