Violenza digitale l’altra faccia del patriarcato online
Dalla chiusura di “Mia Moglie” e Phica, all’urgenza di una risposta istituzionale e culturale. Nelle ultime settimane la cronaca ha riportato in primo piano una delle forme più insidiose di violenza contemporanea: quella digitale. La chiusura del portale Phica, attivo dal 2005, e del gruppo facebook “Mia Moglie” ha segnato uno spartiacque. Non si tratta di episodi isolati, ma del segnale di un fenomeno che affonda le radici in un contesto sociale dove sessismo e patriarcato trovano terreno fertile anche online. Phica consentiva lo scambio di immagini e commenti su donne, spesso figure note, accompagnati da insulti sessisti e volgarità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Social network e adolescenti: l’escalation della violenza digitale
Giorgia Meloni, Elly Schlein, Chiara Ferragni e molte altre sono finite su Phica.eu, un sito segreto di violenza digitale sulle donne con oltre 800mila iscritti. Il forum è ora sotto indagine
Come la violenza digitale sta cambiando il nostro rapporto con i social
Maria Rosaria Boccia arriva nel Sannio con il suo tour "Bullismo & Violenza Digitale – Tutto in un click" I tempi che cambiano, la tecnologia che avanza e che prende il sopravvento, strumentazione che diventa quotidianità rasentando addirittura la dipendenza.
Radio Vaticana con Voi! In diretta fino alle 11 Con Andrea De Angelis e Stefania Ferretti parleremo tra l'altro di Testamento Solidale, Inclusione scolastica e violenza digitale.
Cyberbullismo e violenza digitale: la verità scomoda - Un'analisi critica sulla risposta del governo italiano al cyberbullismo e alla violenza online.
Siti sessisti: Ordine Psicologi Lombardia, "la violenza digitale è reale ed è la nuova frontiera della violenza di genere" - "La recente chiusura da parte della Polizia postale di due siti sessisti attivi da numerosi anni sul web, con decine di migliaia di uomini follower che scambiavano immagini e commenti su donne, loro p ...