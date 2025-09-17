Violenza di genere | progetti e soluzioni di Giovanna Carlettini per la Toscana
Arezzo, 17 settembre 2025 – Progetti, idee e soluzioni al servizio della Regione Toscana per contrastare la violenza di genere e affermare la cultura di genere. A garantirli è Giovanna Carlettini, candidata al consiglio regionale per Fratelli d’Italia a sostegno di Alessandro Tomasi come presidente, che evidenza l’urgenza di procedere con interventi concreti e coordinati per rafforzare iniziative culturali e percorsi educativi nelle scuole, con le associazioni e nei territori. Il modello operativo è rappresentato proprio dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo che, istituito e assunto proprio dalla stessa Carlettini, è stato basato su una collaborazione tra pubblico e privato che ha permesso negli ultimi cinque anni di condurre progetti rivolti a cittadini di ogni età per sensibilizzare sui temi di parità di genere, diritti fondamentali, non-violenza, rispetto reciproco e non-prevaricazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
