Il tribunale di Milano ha reso note le motivazioni con le quali ha condannato lo scorso 17 giugno 10 anarchici per il corteo in solidarietà di Alfredo Cospito dell'11 febbraio 2023. Quasi tutti, si legge, " hanno personalmente e direttamente posto in essere condotte violente " nei confronti delle " forze dell'ordine " con " la chiara ed evidente finalità " di " impedire o comunque ostacolare " l'attività di " vigilanza " sulla manifestazione e il successivo " ordine di bloccare il corteo " a causa " dell' escalation violenta " dei manifestanti. Per nove degli imputati, i giudici hanno stabilito pene da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 7 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Violenza contro la polizia". Condannati dieci anarchici per i cortei per il terrorista Cospito