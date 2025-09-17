Violenza al Novi Sad Accoltellò un coetaneo durante una lite | tunisino condannato

In una condizione di estremo disagio e di una vita ‘al limite’ si erano affrontati alle spalle del parco Novi Sad, a poca distanza dal punto in cui, qualche mese prima, era stato ammazzato un altro minore non accompagnato. Dopo una lite banale, poi, uno dei due, 17 anni, aveva colpito il ‘rivale’ con più fendenti tanto che il giovane, un coetaneo, era finito in rianimazione a Baggiovara. Ieri mattina per l’ex minore straniero non accompagnato di origine tunisina, inizialmente accusato di tentato omicidio, è arrivata la condanna a due anni e otto mesi dinanzi al tribunale dei Minori di Bologna. La pena chiesta dalla pubblica accusa era di otto anni visto il grave reato contestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

