Violenza al Novi Sad Accoltellò un coetaneo durante una lite | tunisino condannato
In una condizione di estremo disagio e di una vita ‘al limite’ si erano affrontati alle spalle del parco Novi Sad, a poca distanza dal punto in cui, qualche mese prima, era stato ammazzato un altro minore non accompagnato. Dopo una lite banale, poi, uno dei due, 17 anni, aveva colpito il ‘rivale’ con più fendenti tanto che il giovane, un coetaneo, era finito in rianimazione a Baggiovara. Ieri mattina per l’ex minore straniero non accompagnato di origine tunisina, inizialmente accusato di tentato omicidio, è arrivata la condanna a due anni e otto mesi dinanzi al tribunale dei Minori di Bologna. La pena chiesta dalla pubblica accusa era di otto anni visto il grave reato contestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: violenza - novi
La Misericordia di Vecchiano e’ lieta di annunciare la 13’ edizione della manifestazione contro la violenza sulle donne e di genere. Un’appuntamento ormai consolidato che coinvolge sempre più persone e volontari al fine di tenere sempre alta l’attenzione su - facebook.com Vai su Facebook
Ancora violenza al Novi Sad: rissa tra bande di stranieri davanti ai passanti increduli - Ancora momenti di tensione e di violenza ieri pomeriggio al Novi Sad spesso teatro di aggressioni e spaccio e punto di ritrovo per le baby gang di stranieri. Riporta ilrestodelcarlino.it
Violenza sessuale su bimbo di sei anni al parco Novi Sad di Modena, fermato un 37enne - Un 37enne originario della Turchia è stato sottoposto a fermo dalla polizia con l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata nei confronti del minorenne. Secondo ilrestodelcarlino.it