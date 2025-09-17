Violenza a scuola tentato omicidio | studente 17enne colpisce ex compagno di classe con un martello Arrestato

Orizzontescuola.it | 17 set 2025

Un caso di violenza scuote un istituto scolastico a Napoli. Come segnala Adnkronos, un diciassettenne ha attaccato con un martello il suo ex compagno di classe, un ragazzo di 18 anni, in quello che gli investigatori stanno ricostruendo come un episodio premeditato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: violenza - scuola

