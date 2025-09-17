Violenza a scuola tentato omicidio | studente 17enne colpisce ex compagno di classe con un martello Arrestato
Un caso di violenza scuote un istituto scolastico a Napoli. Come segnala Adnkronos, un diciassettenne ha attaccato con un martello il suo ex compagno di classe, un ragazzo di 18 anni, in quello che gli investigatori stanno ricostruendo come un episodio premeditato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Violenza di genere: a Roma nasce la prima Scuola Nazionale Permanente per Operatrici dei Centri Antiviolenza
Violenza sessuale su un bambino all'uscita dalla scuola, molestatore condannato
Uno sportello a supporto degli uomini vittime di violenza in una scuola? “Il nostro progetto tutela tutti gli esseri umani”
Valditara: "Clima di odio e violenza politica? La scuola ha un ruolo chiave nel coltivare il rispetto"
Scuola di Politiche. I media hanno un ruolo cruciale nel raccontare la violenza di genere. Per questo è fondamentale leggere i fatti di cronaca non come episodi isolati, ma come parte di un problema strutturale da affrontare anche attraverso le parole.
