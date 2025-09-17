Violentò una bimba di soli dieci anni che rimase incinta | rito abbreviato per il bengalese reo confesso

Brescia, 17 settembre 2025 – Da un anno a questa parte è in carcere a Cremona, gravato da un’accusa pesantissima: quella di avere violentato una bambina di appena dieci anni che all’epoca alloggiava sotto il suo stesso tetto, il centro di accoglienza straordinaria per migranti di San Colombano di Collio, in Valtrompia. E la piccola per colpa di quell’abuso rimase pure incinta. Oggi il ventinovenne profugo bengalese che per questa storia sconcertante fu arrestato è a giudizio e contro di lui si è costituita parte civile la madre della bimba. Ieri si è aperto il processo davanti alla gup Valeria Rey. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

