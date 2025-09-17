Violentata nel centro migranti resta incinta a 10 anni | l’aggressore ammette gli abusi
Non ha mai negato. Né davanti agli inquirenti, né al giudice. Ha ammesso, senza mai troppa resistenza, ciò che era accaduto nell’ex albergo di San Colombano di Collio, una struttura che per anni ha accolto decine di richiedenti asilo, dopo la trasformazione in centro di accoglienza straordinaria. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: violentata - centro
Tredicenne adescata sui social e violentata a Monza. A Napoli si indaga su abusi in un hotel del centro
Centro storico, giovane ragazza denuncia di essere stata violentata: indaga la Squadra Mobile
Bimba di 10 anni violentata in centro migranti e rimasta incinta: bengalese a processo
(Adnkronos) - Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata violentata da un 18enne e da un 14enne che hanno poi diffuso il video su Whatsapp. E' accaduto a Sulmona, in provincia de L'Aquila e ne danno notizia 'Il Messaggero' e 'Il Centro'. La vicenda è emersa gr - facebook.com Vai su Facebook
Lo #stupro della 18enne a #SanZenone al #Lambro (#Milano) violentata alla stazione, fermato aiuto cuoco del centro #migranti: incastrato dal #DNA - X Vai su X
? Violentata a 10 anni, bambina resta incinta. Lo stupratore: Sì, sono stato io; Stupro di San Zenone al Lambro, Sangare resta in carcere: Rischio di reiterazione, già denunciato in passato; Violentò e mise incinta una bambina di 10 anni. Chiesto il rinvio a giudizio di un bengalese di 29 anni.
18enne violentata alla stazione, fermato aiuto cuoco del centro migranti: incastrato dal DNA - La ragazza era stata aggredita vicino alla stazione e i militari dell'Arma avevano effettuato test del Dna su 200 uomini con campioni raccolti anche tra gli ospiti di un centro di accoglienza ... Da msn.com
Violentò e mise incinta una bambina di 10 anni. Chiesto il rinvio a giudizio di un bengalese di 29 anni - È accusato di avere violentato una bambina di appena dieci anni che alloggiava sotto il suo stesso tetto, il centro di accoglienza straordinaria per migranti di San ... Scrive ilgiorno.it