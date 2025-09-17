Violentata e filmata a 12 anni c' è un terzo indagato per revenge porn | avrebbe girato uno dei video diffusi nelle chat

C'è un terzo giovanissimo indagato per il caso della ragazzina di 12 anni di Sulmona (L'Aquila) violentata, filmata durante le violenze sessuali e minacciata della diffusione dei video. Come riporta l'agenzia Ansa, si tratta di un altro minorenne, di 17 anni, ritenuto il presunto autore di un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

