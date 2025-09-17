Violentata a Milano al primo incontro | lo aveva conosciuto sui social

Una ragazza di 20 anni è stata vittima di violenza sessuale da parte di un uomo di 36 anni a Milano: violentata al primo appuntamento con l’uomo conosciuto sui social network. L’uomo, un trentaseienne, è stato fermato oggi dai carabinieri a San Donato. Durante il primo appuntamento, avrebbe violentato e minacciato con un coltello la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

