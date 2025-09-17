Violentata a Milano al primo incontro | lo aveva conosciuto sui social
Una ragazza di 20 anni è stata vittima di violenza sessuale da parte di un uomo di 36 anni a Milano: violentata al primo appuntamento con l’uomo conosciuto sui social network. L’uomo, un trentaseienne, è stato fermato oggi dai carabinieri a San Donato. Durante il primo appuntamento, avrebbe violentato e minacciato con un coltello la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Milano, donna sequestrata e violentata dall’ex: arrestato 33enne
Notte da incubo per una donna a Milano: sequestrata, picchiata e violentata dall'ex
Milano, 45enne violentata e sequestrata in casa per 12 ore dall'ex. Arrestato l'aggressore
Ragazza di 20 anni violentata e minacciata con un coltello al primo appuntamento: arrestato un uomo https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/17/news/violenza_sessuale_milano_arresto_san_donato-424852752/?ref=twhl… - X Vai su X
Fuori dal coro. . Minacciata, aggredita e violentata per oltre mezz'ora alle 11 di sera presso la Stazione S. Zenone al Lambro, in provincia di #Milano. Lo stupratore è un immigrato di 25 anni. Il servizio completo di Letizia Modica a #Fuoridalcoro è disponibile s - facebook.com Vai su Facebook
