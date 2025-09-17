Violentano una ragazza di 22 anni con fragilità | indagato anche un brianzolo

Monzatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche un uomo residente nella provincia di Monza e Brianza tra i cinque indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane donna definita dagli inquirenti “persona fragile”. L'incontro in un barI fatti risalgono a dicembre dell’anno scorso quando uno dei cinque indagati – tutti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violentano - ragazza

Violentano una ragazza dopo aver minacciato il fidanzato: tre arresti a Padova

Fanno ubriacare una ragazza e la violentano: arrestati due fratelli, uno è minorenne

Violentano una ragazza di 22 anni con fragilità: indagato anche un brianzolo; Violentano per mesi una ragazza di 22 anni con problemi psichici: cinque uomini denunciati a Como; Violenza sessuale al concerto del Primo Maggio: arrestati tre ventenni.

violentano ragazza 22 anniViolentano per mesi una ragazza di 22 anni con problemi psichici: cinque uomini denunciati - Prima uno di loro l’ha avvicinata, poi ha coinvolto gli amici: anche video per minacciarla e costringerla a non parlare ... Lo riporta milano.repubblica.it

violentano ragazza 22 anniRagazza di 22 anni violentata dal branco a turno: ingannata dagli “amici” - Sconcerto e rabbia per gli abusi scoperti ai danni di una ragazza di 22 anni, violentata dal branco a turno dopo una serata tra "amici". Da newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Violentano Ragazza 22 Anni