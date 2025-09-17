Violenta ginocchiata al volto mentre è a terra | atleta 15enne di taekwondo finisce in rianimazione

L'episodio si è verificato ai Campionati Europei Giovanili di kickboxing in corso a Jesolo: un 15enne ceco ha riportato un grave trauma cranico dopo una ginocchiata al volto . Stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito d’urgenza in elicottero a Mestre, dove resta in rianimazione . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: violenta - ginocchiata

Atleta 15enne gravemente ferito a Jesolo durante match di taekwondo; Violenza in campo, gli fracassano il volto con pugno e ginocchiata mentre è steso a terra; Coppia di genitori chiede aiuto contro il figlio violento.

“Violenta la figliastra quasi 300 volte e obbliga la moglie a guardarlo mentre ha rapporti con mucche e vitelli”: contadino va a processo - Un contadino accusato di aver violentato la moglie e la figliastra minorenne per oltre vent’anni è stato anche accusato di aver commesso atti sessuali con mucche e vitelli. Segnala ilfattoquotidiano.it