Violenta ginocchiata al volto mentre è a terra | atleta 15enne di taekwondo finisce in rianimazione
L'episodio si è verificato ai Campionati Europei Giovanili di kickboxing in corso a Jesolo: un 15enne ceco ha riportato un grave trauma cranico dopo una ginocchiata al volto. Stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito d’urgenza in elicottero a Mestre, dove resta in rianimazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: violenta - ginocchiata
