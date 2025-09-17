Vino | con Dolo-vini-miti viaggio nella ‘verticalità’ delle Valli di Cembra e Fiemme
(Adnkronos) – Dal 9 al 12 ottobre le valli di Cembra e di Fiemme tornano a essere protagoniste con la terza edizione di Dolo-Vini-Miti, il festival che celebra i vini verticali e la viticoltura eroica come espressione identitaria del territorio dolomitico promuovendo, al contempo, le opportunità di un turismo lento e autentico, al di fuori . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: vino - dolo
Hai già scelto la serata? Alla Bodeguita prenotare è facile: niente telefonate, niente attese. Un paio di clic su labodeguitadolo.com e il tuo tavolo è già pronto Perché la parte difficile non è prenotare… è decidere se partire dai cicchetti o dal vino La B - facebook.com Vai su Facebook
Vino: con Dolo-vini-miti viaggio nella 'verticalità' delle Valli di Cembra e Fiemme; Val di Cembra e Val di Fiemme in festa con Dolo-Vini-Miti; Dolo-Vini-Miti, il festival dei vini verticali in Val di Cembra..
Vino: con Dolo-vini-miti viaggio nella 'verticalità' delle Valli di Cembra e Fiemme - Dal 9 al 12 ottobre le valli di Cembra e di Fiemme tornano a essere protagoniste con la terza edizione di Dolo- Da adnkronos.com
Dolo-Vini-Miti si presenta: percorsi tra vigneti verticali, vini «eroici» e cultura - Oggi a Trento è stato presentato il programma della kermesse in programma dal 9 al 12 ottobre tra le valli di Cembra e di Fiemme: celebra la viticoltura su terreni ripidi come espressione identitaria ... giornaletrentino.it scrive