Vino | con Dolo-vini-miti viaggio nella ‘verticalità’ delle Valli di Cembra e Fiemme

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dal 9 al 12 ottobre le valli di Cembra e di Fiemme tornano a essere protagoniste con la terza edizione di Dolo-Vini-Miti, il festival che celebra i vini verticali e la viticoltura eroica come espressione identitaria del territorio dolomitico promuovendo, al contempo, le opportunità di un turismo lento e autentico, al di fuori . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vino - dolo

Vino: con Dolo-vini-miti viaggio nella 'verticalità' delle Valli di Cembra e Fiemme; Val di Cembra e Val di Fiemme in festa con Dolo-Vini-Miti; Dolo-Vini-Miti, il festival dei vini verticali in Val di Cembra..

vino dolo vini mitiVino: con Dolo-vini-miti viaggio nella 'verticalità' delle Valli di Cembra e Fiemme - Dal 9 al 12 ottobre le valli di Cembra e di Fiemme tornano a essere protagoniste con la terza edizione di Dolo- Da adnkronos.com

Dolo-Vini-Miti si presenta: percorsi tra vigneti verticali, vini «eroici» e cultura - Oggi a Trento è stato presentato il programma della kermesse in programma dal 9 al 12 ottobre tra le valli di Cembra e di Fiemme: celebra la viticoltura su terreni ripidi come espressione identitaria ... giornaletrentino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vino Dolo Vini Miti