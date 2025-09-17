Vini d’autore a La Guardiola Una degustazione di prodotti tipici accompagnata dai vini dell’azienda agricola di Civitella in Val di Chiana

Arezzo, 17 settembre 2025 – Venerdì 19 settembre, nel suggestivo scenario di La Guardiola, in via Guardiola 11 a Civitella in Val di Chiana, primo appuntamento di “Vini d’autore”. Dalle ore 18.30 alle ore 22 è prevista una degustazione di prodotti tipici locali accompagnati dai migliori vini dell’azienda agricola di proprietà della famiglia Dal Farra. La serata verrà inaugurata da un wine tour alla scoperta della cantina e di alcuni vigneti. A seguire prenderà il via la wine tasting curata da Cristiano Cini, presidente AIS Toscana e direttore di Wine Tv, e Simona Bizzarri, premiata in passato come miglior sommelier di Toscana e miglior sommelier sul vitigno Sangiovese d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

