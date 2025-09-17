Elly Schlein ha chiuso la festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni: ''Abituatevi, vi batteremo''. Sono proclami muscolari che abbiamo sentito molte volte, indifferentemente, in bocca a esponenti di centrodestra e di centrosinistra e, sia detto senza polemica, fanno sorridere. Vi batteremo? Ma cos’è, una partita di calcio? Un match di pugilato? Vi batteremo è una frase da stadio, da lite di cortile tra bambini, da zuffa da bar. Agli elettori non interessa granché chi batte chi. Da tempo la passione politica è alquanto fluida, come tutto il resto. Chi nasce rosso può diventare giallo, azzurro, e poi nero, con grande facilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it