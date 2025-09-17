Villa Pamphili nuove accuse per Kaufmann | Ha ucciso Anastasia mentre dormiva accanto alla bambina
A Charlie Francis Kaufmann è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare. Secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe ucciso – oltre alla figlia, la piccola Andromeda – anche la sua compagna, Anastasia Trofimova. L’uomo si trova dal 10 luglio nel carcere romano di Rebibbia, con l’accusa di omicidio ai danni della bambina. Secondo le ultime ricostruzioni sarebbe stato lui a uccidere anche Trofimova, la donna di origini russe con cui intratteneva una relazione. L’avrebbe aggredita nel sonno – probabilmente strangolandola – mentre la 28enne dormiva accanto alla bambina. Il corpo della donna fu ritrovato a un centinaio di metri da quello della piccola. 🔗 Leggi su Open.online
