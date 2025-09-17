Villa Pamphili Kaufmann accusato di omicidio aggravato della compagna | Anastasia strangolata mentre dormiva morta per asfissia violenta

I risultati dell'autopsia hanno certificato la morte "per soffocamento" della 28enne russa Anastasia Trofimova. Francis Kaufmann avrebbe così ucciso la compagna nascondendone il corpo sotto le siepi della villa romana, e due giorni dopo avrebbe assassinato la figlia di 11 mesi Omicidio aggrav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, Kaufmann accusato di omicidio aggravato della compagna: "Anastasia strangolata mentre dormiva, morta per asfissia violenta"

