Villa Pamphili Francis Kaufmann ha strangolato Anastasia Trofimova mentre dormiva con la figlia | l' accusa di omicidio bis

Prima ha ucciso la compagna, poi, due giorni dopo, la figlia. A Francis Kaufmann, il 46enne californiano che si faceva chiamare "Rexal Ford", è stato contestato il secondo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Villa Pamphili, Francis Kaufmann ha strangolato Anastasia Trofimova mentre dormiva con la figlia: l'accusa di omicidio bis

