Villa Pamphili Francis Kaufmann ha strangolato Anastasia Trofimova mentre dormiva con la figlia | l' accusa di omicidio bis

Prima ha ucciso la compagna, poi, due giorni dopo, la figlia . A Francis Kaufmann , il 46enne californiano che si faceva chiamare "Rexal Ford", è stato contestato il secondo. 🔗 Leggi su Leggo.it

Omicidio Villa Pamphili, venerdì prossimo Kaufman sarà a Roma. Cosa succede adesso

Caso Villa Pamphili, visto dalla criminologa. Madre e figlia separate. È la firma del killer

Caso Villa Pamphili, visto dal giallista. I pm non hanno dubbi. Ma Kaufmann chi è?

Morte a Villa Pamphili: “Mia figlia in Francia e Spagna? Che fesseria”. La mamma di Anastasia risponde a Kaufmann. “Lavorava per una grande azienda, che le aveva anche offerto di tornare dopo che lei si era licenziata per seguire lui”. #chilhavisto?https://b - X Vai su X

