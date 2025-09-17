Villa Castelli cambia momentaneamente sede la guardia medica
VILLA CASTELLI - Cambio di indirizzo per il servizio di continuità assistenziale del Comune di Villa Castelli.Per consentire l’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione della sede Asl di piazza Ostilio, finanziati con le risorse del Pnrr, l'Asl Brindisi sta provvedendo in questi giorni a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
