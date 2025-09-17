Vigili del fuoco in arrivo 18 nuove unità ma non basta | Insufficienti per risolvere le criticità del comando di Foggia

"Dalle stime effettuate, l'organico del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia ha un sottodimensionamento del 30%. Quindi, pur prendendo atto con soddisfazione della notizia dell'arrivo di 17 nuove unità, possiamo già anticipare che non saranno sufficienti a risolvere tutte le criticità che.

