Vigili del fuoco in arrivo 18 nuove unità ma non basta | Insufficienti per risolvere le criticità del comando di Foggia
“Dalle stime effettuate, l’organico del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia ha un sottodimensionamento del 30%. Quindi, pur prendendo atto con soddisfazione della notizia dell’arrivo di 17 nuove unità, possiamo già anticipare che non saranno sufficienti a risolvere tutte le criticità che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
vigili - fuoco
Vigili del fuoco, Berrino: “Nove unità in arrivo per Imperia”. Cgil: “Toni trionfalistici inopportuni, ne mancano 48” - Il senatore di Fratelli d’Italia sottolinea l’impegno dell’esecutivo per la sicurezza dei territori, ma la Fp Cgil Vvf ribatte: “Situazione drammatica. Da ilsecoloxix.it
Trentaquattro nuovi vigili del fuoco in arrivo a Varese - La provincia rafforza l’organico con giovani leve del 100° corso di formazione. laprovinciadivarese.it scrive