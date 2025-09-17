Vigilanza Rai decima fumata nera su voto presidenza
(Adnkronos) – Decima fumata nera in commissione di Vigilanza per il voto sulla presidenza Rai. Anche questa mattina, nella seduta plenaria convocata per le 8, la maggioranza non si è presentata facendo mancare il numero legale. Presenti solo le opposizioni con Dolores Bevilacqua per il MoVimento 5 Stelle, Maria Elena Boschi per Italia viva e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: vigilanza - decima
Leggi l'articolo - "Con mille euro a Torino non si vive": in sciopero i vigilantes del Piemonte #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #sicurezza #vigilanza #vigilantes #sciopero - facebook.com Vai su Facebook
Rai, decima fumata nera in commissione di Vigilanza per il voto sulla presidenza; Vigilanza Rai, decima fumata nera su voto presidenza; Fedez a La Zanzara, Cruciani: Chiara Ferragni è nel palazzo.
Vigilanza Rai, decima fumata nera su voto presidenza - Anche questa mattina, nella seduta plenaria convocata per le 8, la maggioranza non si è presentata facend ... Da sassarinotizie.com
Decima fumata nera in Vigilanza sul voto per la presidenza Rai - Decima fumata nera in commissione di Vigilanza per il voto sulla presidenza Rai. msn.com scrive