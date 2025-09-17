Vietri sul Mare al via i lavori della nuova Consulta della Sanità | Prima volta nella storia
A Vietri sul Mare si è svolta la prima seduta operativa della Consulta della Sanità, il nuovo organismo istituito dall’amministrazione. L’iniziativa, proposta dal consigliere comunale con delega alla sanità Giuseppe Giannella, nasce con l’obiettivo di promuovere attività di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: vietri - mare
Vietri sul Mare, uomo arrestato per detenzione illegale di arma clandestina
Vietri sul Mare si colora ancora di “Blu”: torna la rassegna dedicata all’autismo
A Vietri sul Mare il primo Forum Mediterraneo del Turismo Sostenibile
Una passeggiata nel vicolo più colorato di Vietri Sul Mare - facebook.com Vai su Facebook
Vietri sul Mare, al via i lavori della nuova Consulta della Sanità: Prima volta nella storia; Vietri sul Mare, al via i lavori per la nuova caserma dei Carabinieri nella frazione Marina; Vietri sul Mare: modifiche alla viabilità interna per lavori.
Vietri sul Mare, 13 settembre l'inaugurazione del restyling della stazione ferroviaria “Vietri-Amalfi” - 30, la cerimonia di inaugurazione del restyling della stazione ferroviaria "Vietri- Come scrive ilvescovado.it
Vietri sul Mare, Scuola di Ceramica Vietrese: dall’aula alla bottega - Oggi 16 settembre a Vietri la cerimonia di consegna dei camici con l’Assessora all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini Dopo il grande ... Riporta zon.it