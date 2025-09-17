Vietnam morti per limoncello contaminato i genitori | Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità

Il dramma è avvenuto in Vietnam lo scorso dicembre: Greta Otteson, 33 anni, e il fidanzato Arno Quinton, 36, sono morti per avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto limoncello contaminato, un regalo dei genitori. La famiglia pretende giustizia: "Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

