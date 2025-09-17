Vietnam morti per limoncello contaminato i genitori | Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità
Il dramma è avvenuto in Vietnam lo scorso dicembre: Greta Otteson, 33 anni, e il fidanzato Arno Quinton, 36, sono morti per avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto limoncello contaminato, un regalo dei genitori. La famiglia pretende giustizia: "Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vietnam - morti
Naufragio di un battello turistico in Vietnam, 18 i morti
Vietnam, si rovescia battello turistico con 53 persone a bordo: almeno 28 i morti
Vietnam, battello turistico si capovolge nella baia di Ha Long: 34 morti e diversi dispersi
Morti, testimoni e proteste: è il Vietnam di Bibi. Netanyahu vende agli Usa il progetto di “vittoria totale”. Ma le uccisioni in diretta oscurano il consenso. L’Idf è contrario e non è chiaro il “dopo”. @scutof - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Vietnam Almeno 3 morti e 13 feriti dopo il passaggio del #tifone #Kajiki. Migliaia le case danneggiate. Lunedì, prima dell’approdo della tempesta, il governo aveva pianificato l’evacuazione di quasi 600mila persone. Nel video l’alluvione ad Han - facebook.com Vai su Facebook
Vietnam, morti per limoncello contaminato, i genitori: Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità; Fidanzati morti in hotel in Vietnam, Greta e Arno avvelenati dal limoncello fatto in casa. L'ultimo messaggio: «Vedo nero»; Coppia morta in Vietnam dopo aver bevuto limoncello avvelenato: Vedevano macchie nere.
Vietnam, morti per limoncello contaminato, i genitori: “Non possiamo seppellirli finché non avremo la verità” - Il dramma è avvenuto in Vietnam lo scorso dicembre: Greta Otteson, 33 anni, e il fidanzato Arno Quinton, 36, sono morti per avvelenamento da metanolo ... Da fanpage.it