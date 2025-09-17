VIDEO | Vendita delle reti del gas di Pescara Energia lo scontro Diodati-Pettinari arriva in procura | partono gli esposti
Sì alla polemica politica, ma no alle “falsità” che avrebbero leso l’immagine di Pescara Energia con il suo amministratore unico, Giuliano Diodati che annuncia: “presentato un esposto per diffamazione alla procura” nei confronti del gruppo comunale guidato da Domenico Pettinari. Il danno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Pescara Energia: la vendita delle reti gas e l'acquisto della nuova sede suscitano polemiche politic
VIDEO | Vendita delle reti del gas di Pescara Energia, lo scontro Diodati-Pettinari arriva in procura: partono gli esposti; Guerriglia in consiglio comunale. Pettinari a Santilli: «Abusi continui, basta prepotenze: mi faccia cacciare dalla polizia locale» //VIDEO; Il capogruppo Pettinari: Tra 'svendita' delle reti del gas e mutui a rischio la tenuta finanziaria di Pescara Energia.
Pescara Energia: la vendita delle reti gas e l'acquisto della nuova sede suscitano polemiche politic - "Il Movimento Politico 'Pettinari per l’Abruzzo' denuncia una gestione opaca delle reti gas e l'acquisto della nuova sede, sollevando ... Scrive abruzzo24ore.tv
Vendita delle reti gas. Il Cda di Soelia avvia un’indagine di mercato - in data 15 gennaio 2024, ha approvato l’avviso, non vincolante, per l’indagine di mercato al fine di sondare l’interesse di operatori economici ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it