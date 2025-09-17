VIDEO | Vendita delle reti del gas di Pescara Energia lo scontro Diodati-Pettinari arriva in procura | partono gli esposti

Sì alla polemica politica, ma no alle “falsità” che avrebbero leso l’immagine di Pescara Energia con il suo amministratore unico, Giuliano Diodati che annuncia: “presentato un esposto per diffamazione alla procura” nei confronti del gruppo comunale guidato da Domenico Pettinari. Il danno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

