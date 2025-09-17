VIDEO Mattia Furlani il salto nell’oro ai Mondiali | da 4° a 1° al penultimo tentativo!
Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali 2025 di atletica, facendo festa sulla pedana di Tokyo al termine di una gara condotta da assoluto protagonista e spaccata in due con un autentico colpo da scacco matto: era quarto dopo il quarto salto con 8.22, serviva il grande colpaccio per fare saltare il banco ed è arrivata una fiammata da 8.39 metri alla penultima prova, quando ha operato il funambolico sorpasso e messo alle corde l’intera concorrenza. Il 20enne laziale si è laureato Campione del Mondo con pieno merito, replicando il successo iridato ottenuto a marzo a livello indoor e chiudendo con il botto una stagione in cui è anche salito sul secondo gradino del podio agli Europei in sala. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il video del salto in lungo con cui Mattia Furlani ha vinto la prima medaglia d’oro dell’Italia ai Mondiali di atletica - Il saltatore italiano Mattia Furlani, 20 anni, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera, che si stanno tenendo a Tokyo. Secondo ilpost.it
