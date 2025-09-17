VIDEO | Le immagini del ladro seriale che ha colpito bar e scuole a Verbania

Novaratoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini riprese da alcuni sistemi di videosorveglianza che riprendono il 27enne di Verbania durante alcuni dei 20 furti commessi tra marzo e agosto 2025 tra Pallanza e Intra ai danni di attività commerciali e scuole.Il giovane è stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi, al termine. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: immagini - ladro

“Ruba oggetti da collezione e carte Pokémon per oltre 100 mila dollari e scappa”: le immagini del ladro incappucciato fanno il giro del web

Ennesimo furto in un esercizio commerciale: stufo, il proprietario mette on line le immagini del ladro. E’ successo a Latina

Donna rapinata sui binari della stazione, ladro la fa cadere e scappa con la borsa le immagini video

VIDEO | Le immagini del ladro seriale che ha colpito bar e scuole a Verbania; Rubava le borse delle clienti al supermercato: arrestato ladro seriale | VIDEO; Per il ladro seriale oltre al carcere arriva la condanna a risarcire le vittime.

video immagini ladro serialeVIDEO | Le immagini del ladro seriale che ha colpito bar e scuole a Verbania - Le immagini riprese da alcuni sistemi di videosorveglianza che riprendono il 27enne di Verbania durante alcuni dei 20 furti commessi tra marzo e agosto 2025 tra Pallanza e Intra ai danni di attività ... Da novaratoday.it

Le immagini del ladro che forza la saracinesca del bar e porta via 2mila euro dalla cassa - Le immagini delle telecamere del locale hanno ripreso il ladro, un 19enne del posto, mentre forza la saracinesca e apre il registratore di cassa, da cui preleva 2mila euro, per poi richiudere tutto e ... Scrive novaratoday.it

Cerca Video su questo argomento: Video Immagini Ladro Seriale