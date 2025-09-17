VIDEO| Incendio al centro agroalimentare di Mortara | vigili del fuoco ancora in azione

Reggiotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio dalla tarda mattinata di oggi ha interessato l’area del mercato ortofrutticolo di Mortara-San Gregorio. Le fiamme, sviluppatesi da cumuli di materiali di scarto, si sono propagate all’interno di alcuni box presenti nella struttura.Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - centro

Incendio al Centro Direzionale, fiamme vicino mercato ortofrutticolo: nube nera avvolge la zona

Incendio al Centro Direzionale, fiamme vicino mercato ortofrutticolo: nube nera avvolge la zona

Incendio al Centro Direzionale, fiamme vicino mercato ortofrutticolo: nube di fumo su tutta la zona

VIDEO| Incendio al centro agroalimentare di Mortara: vigili del fuoco ancora in azione; Reggio, incendio al Centro Agroalimentare di Mortara: le fiamme raggiungono i magazzini; Nuovo incendio al Centro Agroalimentare di Mortara di Reggio: fiamme arrivano nei magazzini.

video incendio centro agroalimentareReggio Calabria, nuovo incendio al centro agroalimentare di Mortara: fiamme nei magazzini - Le fiamme che in più occasioni si sono sviluppate all'esterno della struttura questa volta sono arrivate ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Incendio Centro Agroalimentare