VIDEO| Incendio al centro agroalimentare di Mortara | vigili del fuoco ancora in azione

Un incendio dalla tarda mattinata di oggi ha interessato l'area del mercato ortofrutticolo di Mortara-San Gregorio. Le fiamme, sviluppatesi da cumuli di materiali di scarto, si sono propagate all'interno di alcuni box presenti nella struttura.Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili.