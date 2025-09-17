VIDEO | In fila per accaparrarsi i pacchi smarriti spopola anche al Grandemilia il format di King Colis

Modenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’innovativo pop-up store di King Colis torna in Emilia-Romagna, portando il suo originale format di shopping decisamente originale. Dal 16 al 21 settembre, il centro commerciale Grandemilia di Modena ospeita infatti la blind sale della startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

