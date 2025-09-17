VIDEO | In fila per accaparrarsi i pacchi smarriti spopola anche al Grandemilia il format di King Colis
L’innovativo pop-up store di King Colis torna in Emilia-Romagna, portando il suo originale format di shopping decisamente originale. Dal 16 al 21 settembre, il centro commerciale Grandemilia di Modena ospeita infatti la blind sale della startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: fila - accaparrarsi
Intanto in Giappone… L’ultima collaborazione McDonald’s - Pokémon ha avuto un esito inaspettato (per gli standard nipponici). File lunghissime per accaparrarsi anche decine di Happy Meal contenenti le card limited edition, ma senza consumare panini - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | In fila per accaparrarsi i pacchi smarriti, spopola anche al Grandemilia il format di King Colis.