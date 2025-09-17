VIDEO Dalla clinica di Livorno le prime buone notizie | Pippo comincia a camminare
Tempo di lettura: 2 minuti A quasi due mesi dal terribile investimento avvenuto in pieno centro cittadino, Pippo, il cane di quartiere più conosciuto e amato dagli avellinesi, continua la sua battaglia per tornare a camminare. Dopo le prime cure ricevute, per lui si è reso necessario un trasferimento in una clinica specializzata di Livorno, dove sta affrontando un impegnativo percorso di riabilitazione. Il cagnolone, da anni presenza affettuosa nelle strade della città, è ormai diventato un vero e proprio simbolo di Avellino. La sua vicenda, seguita con apprensione da centinaia di cittadini, non lascia indifferente nessuno: Pippo non è solo un cane, ma una mascotte, un compagno silenzioso di intere generazioni che lo hanno visto passeggiare o riposare nelle piazze del centro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
