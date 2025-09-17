Netflix ha svelato il primo trailer di “ Victoria Beckham “, una docuserie sull’ex Spice Girl e ora stilista. La docuserie in tre parti, in uscita il 9 ottobre, “ offre a tutti noi un posto in prima fila mentre Victoria si prepara per la sfilata della sua vita “, si legge nella sinossi del progetto. “ Dall’adolescente che ha rinnovato la sua uniforme scolastica alla Spice Girl che ha lottato per essere accettata da un’industria della moda notoriamente esigente, ‘Victoria Beckham’ è la storia di resilienza, reinvenzione e scoperta di sé “. La première della docuserie arriva due anni dopo “Beckham” — la docuserie Netflix sul marito, la star del football David Beckham — che ha debuttato con successo di pubblico e critica, vincendo un Emmy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Victoria Beckham, rilasciato il trailer del documentario Netflix