Victoria Beckham rilasciato il trailer del documentario Netflix
Netflix ha svelato il primo trailer di “ Victoria Beckham “, una docuserie sull’ex Spice Girl e ora stilista. La docuserie in tre parti, in uscita il 9 ottobre, “ offre a tutti noi un posto in prima fila mentre Victoria si prepara per la sfilata della sua vita “, si legge nella sinossi del progetto. “ Dall’adolescente che ha rinnovato la sua uniforme scolastica alla Spice Girl che ha lottato per essere accettata da un’industria della moda notoriamente esigente, ‘Victoria Beckham’ è la storia di resilienza, reinvenzione e scoperta di sé “. La première della docuserie arriva due anni dopo “Beckham” — la docuserie Netflix sul marito, la star del football David Beckham — che ha debuttato con successo di pubblico e critica, vincendo un Emmy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: victoria - beckham
David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour
Il rituale liftante di Victoria Beckham? Ultrasuoni e radiofrequenza, il tutto sotto la supervisione della facialist delle star di Hollywood
David Beckham in ospedale, il post di Victoria: "Guarisci presto"
La docuserie Victoria Beckham, che esplora la carriera della Spice Girl diventata prima popstar mondiale e poi stilista e imprenditrice, uscirà il 9 ottobre su Netflix (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) - facebook.com Vai su Facebook
Victoria Beckham, la docuserie Netflix uscirà a ottobre - X Vai su X
Only Murders in the Building 5, la serie che ha riscritto le regole del murder mistery in tv; Unwanted – Ostaggi del mare, il trailer ufficiale annuncia la data della serie Sky; Victoria Beckham afferma: “Essere magre non è più di moda, le donne moderne vogliono avere le forme”.
Victoria Beckham, rilasciato il trailer del documentario Netflix - Netflix ha svelato il primo trailer di “ Victoria Beckham “, una docuserie sull’ex Spice Girl e ora stilista. Come scrive msn.com
Victoria Beckham sbarca su Netflix: primo trailer per la docuserie! - serie in tre parti dedicata a Victoria Beckham sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 9 ottobre. Segnala serial.everyeye.it