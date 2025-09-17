Victoria Beckham | il desiderio di rendere orgogliosi i miei figli nel trailer toccante di Netflix

anticipazioni sulla nuova serie documentaristica di victoria beckham . Una delle uscite più attese nel panorama delle produzioni Netflix sta per arrivare: una miniserie in tre parti dedicata a Victoria Beckham. Questa produzione offrirà uno sguardo approfondito sulla vita professionale e privata dell’ex Spice Girl, con focus particolare sul suo percorso nel mondo della moda e sulla famiglia. La serie, che sarà disponibile dal 9 ottobre, promette di rivelare dettagli inediti e momenti personali dell’iconica stilista. contenuti principali della serie documentaristica. il passato musicale e l’evoluzione verso il fashion. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour

Il rituale liftante di Victoria Beckham? Ultrasuoni e radiofrequenza, il tutto sotto la supervisione della facialist delle star di Hollywood

David Beckham in ospedale, il post di Victoria: "Guarisci presto"

La docuserie Victoria Beckham, che esplora la carriera della Spice Girl diventata prima popstar mondiale e poi stilista e imprenditrice, uscirà il 9 ottobre su Netflix

Il trucco occhi perfetto secondo Victoria Beckham; I beauty brand firmati dalle celebrities più virali del momento.

Victoria Beckham, le foto social della vacanza in yacht col marito David e i figli Romeo, Cruz e Harper (e la «risposta» di Brooklyn, che sembra sempre più lontano) - Le ultime immagini postate su Instagram da Victoria Beckham raccontano le sue vacanze europee, sullo yacht di famiglia, col marito David e i figli Romeo, 22 anni, Cruz, 20, e Harper, 14.

Ecco il vero motivo per cui Brooklyn Beckham non parla con i genitori David e Victoria - La faida tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria Beckham, sembra essere ormai ben oltre il punto di rottura.