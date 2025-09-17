Vico Pennisi il sottopasso trasformato in discarica | Si rischiano disastri alle prime piogge

Fogna e rifiuti a Larderia. Questa la situazione di vico Pennisi e via Paterna segnalata ancora una volta dal consigliere del primo Quartiere Mario Crottogini. Nel primo casa il sottopasso autostradale è colmo di immondizia di vario genere e alle prime piogge si rischia un disastro. Crottogini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it