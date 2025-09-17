Vicinanza al popolo di Gaza che continua a vivere nella paura Serve un cessate il fuoco | le parole di Papa Leone
Nella sua udienza generale settimanale, Papa Leone XIV ha espresso solidarietà alla popolazione di Gaza, che “continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre”. “Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato, non ucciderai, e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire. Rinnovo l’appello al cessato il fuoco – ha aggiunto il Papa -, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: vicinanza - popolo
