Vicenza giovane viola il divieto di avvicinamento alla famiglia e minaccia di tagliarsi con un coltello

Notizie.virgilio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovane arrestato a Vicenza per violazione delle misure cautelari dopo minacce autolesionistiche. Intervento tempestivo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

vicenza giovane viola il divieto di avvicinamento alla famiglia e minaccia di tagliarsi con un coltello

© Notizie.virgilio.it - Vicenza, giovane viola il divieto di avvicinamento alla famiglia e minaccia di tagliarsi con un coltello

In questa notizia si parla di: vicenza - giovane

Viola le misure cautelari per reati da Codice Rosso - La Polizia di Stato arresta giovane vicentino; Viola divieto di avvicinarsi alla casa familiare, arrestato; Vicenza -Codice Rosso, la Polizia di Stato arresta giovane vicentino.

vicenza giovane viola divietoVicenza, giovane viola il divieto di avvicinamento alla famiglia e minaccia di tagliarsi con un coltello - Giovane arrestato a Vicenza per violazione delle misure cautelari dopo minacce autolesionistiche. Scrive virgilio.it

vicenza giovane viola divietoVicenza: giovane viola la misura cautelare per reati da Codice Rosso, arrestato - La Polizia di Stato arresta un giovane a Vicenza che ha violato le misure cautelari per reati da Codice Rosso. Come scrive vicenzareport.it

Cerca Video su questo argomento: Vicenza Giovane Viola Divieto