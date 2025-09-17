© Laprimapagina.it - Viaggio nel tempo di “Santi e Sapuri- Storie di Fidi e Tavulati Siciliani”,

“Affabulazioni” di gusto con Gaetano Basile ed il teatro delle tradizioni culturali siciliane di e con Francesca Picciurro, per il doppio appuntamento sabato 20 settembre al Circolo Unificato dell’Esercito a Palermo (piazza San’Oliva, 25) di “ Santi e Sapuri - Storie di Fidi e Tavulati Siciliani ”, la kermesse promossa ed organizzata dall’ associazione Castello e Parco di Maredolce APS presieduta da Domenico Ortolano. Starter alle 17,30 (ingresso libero fino ad esaurimento posti), con conferenza-performance del professor Gaetano Basile, voce autorevole e apprezzata del panorama culturale isolano, che condurrà il pubblico in un viaggio tra “ Feste, santi e dolci” della tradizione siciliana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

In questa notizia si parla di: viaggio - tempo

Viaggio nel tempo attraverso le ceneri del Vesuvio

Il viaggio nel tempo che dimostra come le storie di stephen king siano migliori come miniserie

VIDEO | Viaggio nel tempo, ma a tavola: il Medioevo del 1300 arriva a Castelfranco Emilia

Dal 15 al 28 settembre 2025, sarà possibile compiere un viaggio nel tempo alla scoperta del Castello del Monferrato così come appariva nella seconda metà del Trecento: negli spazi della storica fortezza, i visitatori potranno vivere un’esperienza di realtà virtu - facebook.com Vai su Facebook

“Chloe – Viaggio nel Tempo e nello Spazio” Un dipinto surrealista dove sogno e realtà si fondono, guidandoci oltre il tempo. In mostra al Palazzo Moncada, Caltanissetta – 17/09/2025 ore 18:00 #arte #surrealismo #Caltanissetta #Chloe @SaatchiArt @a - X Vai su X

Storie di “gusto” e teatro popolare al Circolo Unificato: l’ultima tappa di “Santi e Sapuri”; Santi e sapuri fa tappa al Villino Florio: incontro sul “cibo delle feste in Sicilia e lettura storico-artistica sull'edificio; Santi e sapuri”: mostra fotografica e visite guidate al Castello di Maredolce.

“Santi e Sapuri” fa tappa al Villino Florio sabato 13 settembre: sapori e radici della Sicilia - ] ... Scrive blogsicilia.it

"Santi e sapuri" fa tappa al Villino Florio: incontro sul “cibo delle feste in Sicilia" e lettura storico-artistica sull'edificio - Dall'Emiro ai Florio, dal Castello e Parco di Maredolce a Brancaccio al Villino Florio, simbolo iconico del "padre" del Liberty, Ernesto Basile, nel cuore della città di Palermo, continua il viaggio n ... Da palermotoday.it