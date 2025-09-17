viaggia in taxi da gallarate a como e poi scappa senza pagare

Como, 17 settembre 2025 – Ha viaggiato su un taxi da Gallarate a Como, in piena notte, e una volta arrivato a destinazione è sceso e si è allontanato senza pagare. Il cliente, un tunisino di 19 anni, è stato rintracciato da una pattuglia della Squadra Volante, e denunciato per insolvenza fraudolenta. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale verso le 2 di martedì notte, quando un tassista fermo in via Croce Rossa a Como, ha chiesto l'intervento di una pattuglia in quanto un giovane cliente, al termine della corsa Gallarate – Como, era scappato senza pagare. Gli agenti, grazie alla descrizione, hanno rintracciato il diciannovenne poco distante, in una via limitrofa, identificandolo e portandolo in Questura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

