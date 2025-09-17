Viaggia in taxi da Gallarate a Como e poi scappa senza pagare
Como, 17 settembre 2025 – Ha viaggiato su un taxi da Gallarate a Como, in piena notte, e una volta arrivato a destinazione è sceso e si è allontanato senza pagare. Il cliente, un tunisino di 19 anni, è stato rintracciato da una pattuglia della Squadra Volante, e denunciato per insolvenza fraudolenta. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale verso le 2 di martedì notte, quando un tassista fermo in via Croce Rossa a Como, ha chiesto l'intervento di una pattuglia in quanto un giovane cliente, al termine della corsa Gallarate – Como, era scappato senza pagare. Gli agenti, grazie alla descrizione, hanno rintracciato il diciannovenne poco distante, in una via limitrofa, identificandolo e portandolo in Questura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: viaggia - taxi
Benvenuto a bordo, viaggiare con Radiotaxi Rossoblu significa avere autisti professionisti a completa disposizione a qualsiasi ora, per le tue commissioni, la spiaggia, l’aeroporto o per qualsiasi destinazione. Viaggia con la comodità delle nostre auto, la p - facebook.com Vai su Facebook
Viaggia in taxi da Gallarate a Como e poi scappa senza pagare; Corsa Gallarate – Como senza pagare: 19enne fugge dal taxi, rintracciato e denunciato; Prende un taxi a Gallarate per raggiungere Como, poi scappa senza pagare: 19enne denunciato.
In taxi da Gallarate a Como ma poi scappa senza pagare. Denunciato 19enne - In taxi da Gallarate a Como, ma all’arrivo nel capoluogo lariano scende dall’auto e scappa senza pagare. Da espansionetv.it
Scappa dal taxi senza pagare, denunciato 19enne a Como - La Polizia di Stato interviene nella notte in via Croce Rossa dopo una corsa da Gallarate: il giovane aveva già diversi precedenti ... Riporta ciaocomo.it