Viaggi condivisi casa-lavoro tutti i vantaggi

(Adnkronos) – Record per il carpooling aziendale in Italia che, ad oggi, coinvolge 173mila dipendenti da nord a sud, con un incremento del 55% di viaggi condivisi , nel solo primo semestre del 2025. E' il risultato che emerge dai dati presentati dall'Osservatorio Aziende in Movimento 2025 realizzato da Jojob Real Time Carpooling, B-Corp specializzata nel . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: viaggi - condivisi

? WRW: Laboratorio di lettura su "I viaggi di Giovannino Perdigiorno" di Gianni RodariContinua il nostro viaggio... #writing #reading #workshop @inprimopiano WRW e non solo: condivisione di materiale ed esperienze didattiche. - facebook.com Vai su Facebook

Karos, il carpooling intelligente conquista Torino: oltre 2.000 viaggi condivisi e 1.300 kg di CO2 risparmiati; Emirates cerca hostess e steward a Milano: stipendio da 2.500 euro, 30 giorni di ferie e sconti sui viaggi; Casa gratis per 2 settimane: questa città tedesca combatte lo spopolamento con soggiorni gratuiti, come candidarsi.

Da casa al lavoro in bicicletta. I viaggi già a quota 14mila - La vicesindaca Spada: "Un progetto virtuoso, stiamo assistendo a un’ottima risposta". ilrestodelcarlino.it scrive

Bonus tragitto casa lavoro: 5000 euro all’anno, non si può chiedere di più - Un aiuto importante per tutti quei lavoratori che per lavoro devono necessariamente spostarsi in un comune diverso dal proprio ... Come scrive viagginews.com