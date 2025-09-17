Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della Regione la un invito All'attenzione perché in viaggio sulla A12 Roma Tarquinia per operazioni di ripristino a seguito di un incidente avvenuto in precedenza e che ha coinvolto un camion con perdita di carico al momento è chiuso il tratto tra Civitavecchia Sud Civitavecchia Nord in direzione Tarquinia inevitabili le ripercussioni al traffico con code lungo il tratto interessato sempre per incidente disposta e chiusura anche della strada regionale licinese all'altezza del Bivio per via Salaria vecchia in località Poggio San Lorenzo sa che qui prestare la dovuta attenzione da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di civiltà stradale L'estate è luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 20:25