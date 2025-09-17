Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 19 | 40
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla 12 a causa di un incidente avvenuto in precedenza e che ha coinvolto un camion al km 53 permangono rallentamenti tra Santa Marinella e Civitavecchia nord nelle due direzioni Attenzione anche sulla A1 Roma Napoli dove sempre per incidente sono possibili rallentamenti tra Colleferro e Anagni verso Napoli e traffico è intenso sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Flaminia e Salaria e più punti tra Bufalotta Roma Teramo su questo tratto segnalato anche un incidente sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano dalla tangenziale est fino al ricordo sempre in uscita dalla città segnaliamo infine traffico intenso su via Cristoforo Colombo a partire dallo stesso raccordo fino a via di Malafede verso Ostia a Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
