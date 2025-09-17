Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia a causa di un incidente che ha coinvolto un camion Ci sono code tra Santa Marinella e Civitavecchia nord nelle due direzioni sul tratto interessato sitrans su una sola corsia di marcia Attenzione anche sulla A1 Roma Napoli dove è sempre per incidente sono possibili rallentamenti tra Colleferro e Anagni verso Napoli incidente segnalato anche sul tratto Urbano della A24 lungo la complanare di uscita Verso il raccordo anulare e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento ci sono code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Flaminia Salaria è più avanti tra Bufalotta in Roma Teramo Ardeatina e via del mare qui anche per un incidente da poco rimosso in uscita dalla città segnaliamo infine traffico intenso su via Cristoforo Colombo a partire dal raccordo fino a via di Malafede verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

