Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia a causa di un incidente Ci sono code tra Santa Marinella e Civitavecchia Nord in direzione Tarquinia raccomandiamo la dovuta prudenza e attenzione Anche perché in transito sulla via Nettunense nei pressi di Aprilia dove sempre per incidente Ci sono code tra via del Commercio e Campo di Carne In entrambe le direzioni Vediamo la situazione sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra Flaminia è il più avanti tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in direzione del raccordo sempre in uscita segnaliamo infine traffico intenso sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino al Raccordo da Gianguido Lombardi e AST infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

