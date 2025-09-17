Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale servizio della Regione traffico regolare Sulle carreggiate del grande raccordo anulare ad eccezione di rallentamenti sulla carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana prima ho solo incidente sulla via Pontina in direzione di Latina al momento la circolazione è regolare poi abbiamo dei rallentamenti nei centri abitati del comune di Grottaferrata e Frascati bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di Astral infomobilità ci lascia un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione disegni la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visti un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica il derby numero 185: la viabilità, le chiusure e il piano sosta con gli ultimi aggiornamenti. Lazio-Roma si gioca dalle 12,30, il trasporto pubblico per il Foro Italico https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
News | #TrasportoPubblico | #Viabilità | #Eventi | #Roma Martedì 16 #Settembre - Centro storico, la 3a tappa della "Coppa del Mondo Skiroll" il 16 e il 17 settembre. Modifiche alla viabilità - Centro, Via Molise, manifestazione con presidio nei pressi del Min - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla 91 Roma vicino traffico intenso ... romadailynews.it scrive
Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - Nel Lazio sono già arrivate temperature fino a quasi 40°, ma manca ancora un piano regionale per la prevenzione alle ondate di calore. Lo riporta fanpage.it