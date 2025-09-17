Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 12 | 25
Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con la redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle già del grande raccordo anulare anche sulle consolari in entrata verso il centro da segnalare incolonnamenti sulla via Pontina altezza raccordo a causa di un incidente in direzione di Latina con ripercussioni Sulle carreggiate del grande raccordo anulare poi Disagi con code nei centri abitati dei comuni di Grottaferrata e Frascati bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e dalla redazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Ancona – Modifiche alla viabilità In occasione del comizio in Piazza Roma, mercoledì 17 settembre 2025, la viabilità in Piazza Cavour subirà variazioni: ? dalle ore 16:00 alle ore 20:30 Ci scusiamo per i possibili disagi e invitiamo l’Utenza a considerare le - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica il derby numero 185: la viabilità, le chiusure e il piano sosta con gli ultimi aggiornamenti. Lazio-Roma si gioca dalle 12,30, il trasporto pubblico per il Foro Italico https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
