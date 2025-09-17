Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità aggiornamenti con il traffico in tempo reale servizio della regione Lazio traffico che rimane ancora intenso Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interna si sta in coda tra le uscite Casilina Appia con ripercussione ancora sulla diramazione Roma sud con coda a partire dato in esterna traffico rallentato l'altezza svincolo Roma Teramo è più avanti altri rallentamenti tra Selva Candida Aurelia incolonnamenti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente verso la tangenziale ma permangono coda tratti per traffico intenso da Tor Cervara o i file sulla Flaminia Salaria rispettivamente da raccordo verso il centro nel quadrante a sud della capitale sulla statale Pontina traffico rallentato da Pomezia via di Pratica Verso il raccordo nella stessa direzione sulla Colombo code tra via Pindaro e via di Malafede Sulla via Ostiense si rallenta tra Acilia e Vitinia infine in programma lo sciopero funzionale del gruppo Trenitalia dalle ore 21 di questa domenica fino alle ore 22 di lunedì 22 settembre l'agitazione può comportare possibile cancellazioni o variazioni sulla programmazione dei treni per il trasporto regionale in bici Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dei giorni feriali dalle 6 alle 9 dalle ore 18 alle ore 21 è tutto da Marco cell uff appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

