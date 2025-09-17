Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 08 | 40
Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico che rimane in tema sulle carreggiate del grande raccordo anulare in internal System coda tra l'uscita e Casilina Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con coda partita da Torrenova in esterna traffico rallentato per traffico intenso all'altezza dello svincolo della Roma Teramo e tra Selva Candida Aurelia incolonnamenti poi sulla via Aurelia da Malagrotta raccordo sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara poi file sulla Flaminia Salaria rispettivamente tutte dal raccordo verso il centro infine sul quadrante sud della capitale sulla statale Pontina traffico rallentato da Pomezia via di Pratica in direzione del raccordo nella stessa direzione sulla Colombo code tra via Pindaro e via di Malafede Sulla via Ostiense si rallenta tra Acilia e Vitinia è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica il derby numero 185: la viabilità, le chiusure e il piano sosta con gli ultimi aggiornamenti. Lazio-Roma si gioca dalle 12,30, il trasporto pubblico per il Foro Italico https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
News | #TrasportoPubblico | #Viabilità | #Eventi | #Roma Martedì 16 #Settembre - Centro storico, la 3a tappa della "Coppa del Mondo Skiroll" il 16 e il 17 settembre. Modifiche alla viabilità - Centro, Via Molise, manifestazione con presidio nei pressi del Min - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 20 | 25.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla 91 Roma vicino traffico intenso ... Si legge su romadailynews.it
Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - Nel Lazio sono già arrivate temperature fino a quasi 40°, ma manca ancora un piano regionale per la prevenzione alle ondate di calore. Segnala fanpage.it