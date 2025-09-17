Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico che rimane in tema sulle carreggiate del grande raccordo anulare in internal System coda tra l'uscita e Casilina Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con coda partita da Torrenova in esterna traffico rallentato per traffico intenso all'altezza dello svincolo della Roma Teramo e tra Selva Candida Aurelia incolonnamenti poi sulla via Aurelia da Malagrotta raccordo sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara poi file sulla Flaminia Salaria rispettivamente tutte dal raccordo verso il centro infine sul quadrante sud della capitale sulla statale Pontina traffico rallentato da Pomezia via di Pratica in direzione del raccordo nella stessa direzione sulla Colombo code tra via Pindaro e via di Malafede Sulla via Ostiense si rallenta tra Acilia e Vitinia è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 08:40