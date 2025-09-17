Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-09-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale traffico intenso sulla raccordo anulare in interna si sta in coda tra le uscire Casilina Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma sud e con coda a partire da Torrenova Si procede a rilento anche sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare a fino al bivio della tangenziale in direzione del centro ora le consolari fila sulla Flaminia da raccordo a via dei Due Ponti mentre sulla Salaria si sta in coda tra Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe nelle due direzioni nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina traffico rallentato da Pomezia via di Pratica Verso il raccordo nella stessa direzione sulla Colombo code tra via Pindaro e via di Malafede Sulla via Ostiense si rallenta tra Acilia e Vitinia è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e a infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica il derby numero 185: la viabilità, le chiusure e il piano sosta con gli ultimi aggiornamenti. Lazio-Roma si gioca dalle 12,30, il trasporto pubblico per il Foro Italico https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
News | #TrasportoPubblico | #Viabilità | #Eventi | #Roma Martedì 16 #Settembre - Centro storico, la 3a tappa della "Coppa del Mondo Skiroll" il 16 e il 17 settembre. Modifiche alla viabilità - Centro, Via Molise, manifestazione con presidio nei pressi del Min - facebook.com Vai su Facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 19 | 10.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-09-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla 91 Roma vicino traffico intenso ... Segnala romadailynews.it
Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - Nel Lazio sono già arrivate temperature fino a quasi 40°, ma manca ancora un piano regionale per la prevenzione alle ondate di calore. fanpage.it scrive