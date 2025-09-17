«La nuova pista ciclabile di via Panama mette seriamente a rischio l?incolumità di mia figlia ». Ha la forza di ogni mamma che combatte per donare una vita quanto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

In questa notizia si parla di: panama - ciclabile

La ciclabile su via Guido Reni e via Panama non piace a molti residenti - facebook.com Vai su Facebook

Via Panama, ciclabile beffa. Giovane disabile in trappola: «Carreggiata ridotta, stravolta la vita di mia figlia Carola»; Via Panama, ciclabile caos. «La pista mette in pericolo l’incolumità delle persone»; Flaminio e Parioli, traffico impazzito e meno parcheggi: è rivolta contro il Grab.

Via Panama, ciclabile beffa. Giovane disabile in trappola: «Stravolta la vita di Carola» - «La nuova pista ciclabile di via Panama mette seriamente a rischio l’incolumità di mia figlia». Lo riporta ilmessaggero.it

Via Panama, ciclabile caos. «La pista mette in pericolo l’incolumità delle persone» - La strada si restringe all’improvviso fino a diventare a una corsia, creando un grave pericolo e un alto rischio di incidenti». Riporta ilmessaggero.it